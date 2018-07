Fietsster komt lelijk ten val door loslopende hond in Berlicum

Den Dungen denkt al na over weer Dobberen in 2019

2 juli DEN DUNGEN - Amper is de eerste editie van Den Dungen Dobbert voorbij aan de Meerse Plas (Dungens Gat), of de organisatie kijkt al uit naar de editie van 2019. En dat betekent dat voor het publiek en de organisatoren de eerste editie als geslaagd in de boeken kan. Ondanks een lichte vorm van blauwalg in de plas waar men voorzichtig mee om sprong.