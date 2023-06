Geen B&B meer in nieuwe parapluhooibergen: mogen de bestaande wel blijven?

Matus (33) is ‘helemaal klaar’ met Jumbo en neemt ontslag: ‘Ze willen dat je je mond houdt en doorwerkt’

DEN BOSCH - Hoe Spartaans is het Jumbo-distributiecentrum in Den Bosch? Orderpicker Matus Fabian is de ‘krankzinnige’ werkdruk spuugzat en neemt ontslag. Anderen zijn juist te spreken over de Veghelse supermarkt.