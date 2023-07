Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Michielsgestel vandaag

Jongeren­werk Boxtel op de schop, toekomst jongeren­cen­trum B-Town onzeker

BOXTEL - Het jongerenwerk in Boxtel moet totaal anders. Dat betekent onder meer dat de toekomst van jongerencentrum B-Town uiterst onzeker is. ,,B-Town kost geld en de vraag is of er voldoende jongeren op afkomen en of er voldoende activiteiten zijn om het centrum open te houden”, reageert wethouder Fred van Nistelrooij (INbox) van jeugd- en jongerenwerk.