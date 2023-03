Gestel in fout met bedrijven Berlicum: huiswerk weer niet goed gedaan

De hoogste bestuursrechter grijpt naar dit paardenmiddel, omdat de gemeente er maar niet in slaagt om een aantal serieuze fouten te repareren in de verkeers- en parkeerregeling voor het bedrijventerreintje achter de Milrooijseweg.

Al eerder respijt

Vorig jaar februari kreeg de gemeente van de bestuursrechter al vijf maanden de tijd om de fouten te repareren. Maar het reparatiebesluit kan de goedkeuring van de rechter niet wegdragen. In plaats van dat de gemeenteraad doet wat de hoogste bestuursrechter in de tussenuitspraak heeft gevraagd, doet ze precies het tegenovergestelde. De Raad van State vroeg toen om met een beter passende bestemming voor een aantal bedrijfspercelen aan de Hoogstraat en Milrooijsestraat te komen. In plaats daarvan lichtte de gemeente die percelen in zijn geheel uit het bestemmingsplan.