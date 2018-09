Gestel toont schoonheid van boven en onder

Ben en Jeanne Ribbers uit Berlicum hadden hun dag keurig ingedeeld, met onder meer een klim in de toren. Terug op aarde blikt Ben terug: ,,Bij het beklimmen van de wenteltrap bekruipt mij altijd een bijzonder gevoel. Dan vóel je de historie, dan vraag ik me nieuwsgierig af hoe het vroeger geweest moet zijn." Kort daarna, 35 meter hogerop, óp die toren, staan Mark en Marijn Pluijgers uit Gemonde, vader en zoon. Bij toeval, zo blijkt. Mee naar de supermarkt of toch deze unieke gelegenheid te baat nemen. Het laatste dus. ,,Fantastisch", vindt Mark bij het uitzicht, als hij in de verte zowaar ook de windturbine in Den Bosch ontdekt. ,,Daar heb ik professioneel mee te maken", verklaart Pluijgers met een lach. Zoon Marijn richt zijn blik -nadat hij eerst de toren van Tilburg op de korrel had- op de parkeerplaats beneden. Daar ziet hij zijn moeder de supermarkt verlaten, lokt haar en zijn zus met een roep naar boven. Even later geniet het hele gezin met enige verbazing bij de aanblik van Gestel-van-boven.