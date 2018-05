Glasvezel in buitengebied Meierijstad en Sint-Michielsgestel

Olland spant de kroon met ruim 85 procent aanmeldingen. Den Dungen was een zorgenkindje en haalde uiteindelijk 36 procent. ,,Maar het maakt niet uit", aldus directeur Piet Grootenboer. ,,Met een percentage van 54 procent in Veghel, 65 in Schijndel, 75 in Sint-Oedenrode en precies 50 in Sint-Michielsgestel, is 50 procent - de voorwaarde voor aanleg, ruimschoots gehaald."

Quote Op 2 mei, al vóór de uiterste inschrijf­da­tum, haalden we 50 procent. Martijn Betlem, projectleider

Spannend

Medio april was het nog spannend. Projectleider Martijn Betlem: ,,Toen zaten we pas op 16 procent en moest de curve toch echt gaan stijgen. Dat gebeurde ook. Op 2 mei, al vóór de uiterste inschrijfdatum, haalden we 50 procent. En intussen is de score nog opgelopen."

Betlem schrijft de positieve uitslag voornamelijk toe aan de inzet van ambassadeurs. Dat beamen Gina van Lieshout en Wilma van Asseldonk uit Veghel. Met glunderende gezichten nemen zij felicitaties in ontvangst. ,,We hebben zó ons best gedaan. We hebben geflyerd, mensen aangesproken op straat, buurverenigingen bezocht en uiteindelijk verschillende vlaggetjes uitgedeeld. Onze kinderen hielden de score bij, zij zijn het meest gebaat bij een snelle internetverbinding. Vaak moesten we een keuze maken: óf op internet óf de tv aan."

Melkveebedrijven en paardenhouderijen zijn blij dat er eindelijk breedbandverbinding komt. ,,Alle informatieprocessen wat betreft dieren, werking van luchtwassers, webcams en de overheid lopen via internet. En dat haperde nogal eens", volgens Marcel Aarts.

Quote In Olland is het helemaal belabberd.Daarom staat Olland wellicht aan kop wat betreft aanmeldin­gen. Dennis Zwiers

Belabberd

De buitenste schillen van Meierijstad en Sint-Michielsgestel hebben de slechtste verbinding. ,,In Olland is het helemaal belabberd", vindt ambassadeur Dennis Zwiers. ,,Daarom staat Olland wellicht aan kop wat betreft aanmeldingen."