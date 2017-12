Handtekeningenactie kringloopwinkel tegen mogelijke sluiting

Beste plek voor plein biomassa in regio Boxtel is nieuw terrein Vorst B

1 december BOXTEL - De kogel lijkt definitief door de kerk. Wethouder Peter van de Wiel beaamde deze week voor het eerst in het 'openbaar' dat het nieuwe bedrijventerrein Vorst B in Boxtel dé ideale plek is voor het realiseren van een biomassaplein.