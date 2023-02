Het Den Dungen van Peter Smits: ‘Iedereen is welkom op de begraafplaats hier, ook zonder mis’

Hij is druk aan het schoffelen. Elke donderdagochtend is Peter Smits (66) bezig op de begraafplaats naast de Sint-Jacobus de Meerderekerk. Hij is de beheerder. ,,Ik stuur zes mensen aan en dan harken en schoffelen we samen. Ja, ik help mee, ik kan toch moeilijk gaan toekijken terwijl zij het werk doen, haha. En om halfelf gaan we even naar de pastorie voor een kopje koffie met iets lekkers erbij. We hopen dat meer mensen zich bij ons groepje aansluiten.”

Als beheerder is hij ook aanwezig op de begraafplaats als er mensen komen om een plaatsje uit te zoeken voor het graf van hun overleden dierbare. ,,Veel mensen willen bij familieleden liggen, of onder de oude boom.”

De vriendelijkheid straalt van Smits af. ,,We proberen het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Gelukkig hoor ik veel mensen zeggen dat de begraafplaats er netjes uitziet. Er zijn graven die 99 jaar mogen blijven liggen – dat stamt nog uit de tijd van pastoor Cox – en als er dan geen familieleden meer zijn om die te onderhouden, dan halen we het onkruid rondom het graf wel weg. Maar de graven zelf mogen wij uiteraard niet bijhouden.”

Bezoek met appelflappen of koek

Hoe hij hier als beheerder terechtkwam? ,,Ik heb zes jaar de versiering met Kerstmis en Pasen in de kerk gedaan en hoorde dat ze een beheerder voor de begraafplaats zochten. Behalve dat het nuttig werk is, is het ook leuk vanwege de sociale contacten binnen de groep. En als we bezig zijn, dan komen er weleens mensen langs met appelflappen of koek. Dat is het mooie van een dorp.”

Corona heeft ook hier gevolgen. ,,Er gingen al steeds minder mensen naar de Heilige Mis, en door corona is dat nog verder teruggelopen. Ik spreek veel oudere mensen en ben erachter gekomen dat velen van hen denken dat je hier alleen begraven kunt worden als er ook een mis in de kerk is. Komt ook door het woord ‘kerkhof’. Maar dat is dus niet zo. Iedereen mag hier begraven worden. Ook zonder mis.”

Op dinsdagmiddag is Smits actief voor de dagopvang van de Litserborg. ,,Daar komen – vaak alleenstaande – ouderen. Dan leggen we een kaartje, of ik ga samen met een van hen eropuit met de duofiets. En ik ben ober in het restaurant. Leuk om te doen.”

Trots op

,,Het is hier gezellig en gemoedelijk. De mensen zeggen elkaar goeiendag en helpen elkaar. Ik woon hier al mijn hele leven en mijn vrouw komt uit Vught. Na ons huwelijk hebben we ons hier gevestigd en daar hebben we geen moment spijt van gehad.”