Het geheim van de herriewagen: 'Op blaaskapellen zit de jeugd niet meer te wachten'

Marnix Wittenboer (23) en zijn vrienden van carnavalsvereniging no risk, no fun zetten de laatste hand aan hun wagen. De schoonheidsprijs wint 'ie niet, maar daar gaat het de mannen ook niet om. ,,We strijden om de meeste herrie", lacht Wittenboer.

De Gestelse vrienden zetten nog snel een dubbele as onder hun kar. Dat bleek vorig jaar wel nodig. ,,Toen hadden we nog een enkele as, en kregen we een klapband. Het gewicht van tachtig hossende mensen is toch niet niks voor zo'n wagen."

De jonge eventmanager is één van de organisatoren van Carnabal, een feest met hardstylemuziek voor jongeren met herriewagens. In hun eigen dorp zijn ze met hun discotheek op wielen niet meer welkom bij de optocht. Dan maar een eigen feestje, dachten Marnix en zijn compagnon Thomas de Groot. Vorig jaar verzamelden drie herriewagens voor de deur van zijn Schijndelse café De Sok aan de Hoofdstraat. Daar kwam al een man of zeshonderd op af. ,,Het begon als een geintje maar liep een beetje uit de hand. De buurt kon dat niet echt waarderen, het regende klachten over geluidsoverlast."

Vergunning

Van die ervaring hebben de mannen geleerd: dit jaar pakken ze het serieuzer aan en vieren ze het feest ver van de bebouwde kom: in een manege in Schijndel waar 5.000 man in past. Niet iedereen staat daar om te springen. Wittenboer: ,,Laatst hoorde ik iemand zeggen: halen ze die herrie nu ook al naar Schijndel? Er wordt heel negatief over ons gesproken. Wij willen een mooi feestje bouwen, maar voor de buurt moet het ook leuk blijven. Anders kunnen we onze vergunning volgend jaar ook wel vergeten. Ik hoop dat iedereen straks ziet dat het ook gewoon zonder overlast kan."

Carnabal is een mix van carnaval en festival, omschrijft Marnix. ,,We draaien vooral hardstylemuziek. Dit is wat de jeugd trekt, veel meer van deze tijd dan een feestje in de kroeg." In Sint-Michielsgestel, waar de vrienden vandaan komen, valt amper iets voor hen te beleven. ,,Op blaaskapellen en huldigingen zitten we niet meer te wachten."