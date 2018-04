Honderden kinderen vermaken zich uitstekend op het derde Kidsevent in Sint-Michielsgestel

Vier jaar bedacht Martje Ambrosius dat Sint-Michielsgestel wel wat meer activiteiten voor de jeugd mocht krijgen. En dus benaderde zij andere ouders én ondernemers. Gevolg van het initiatief was dat drie jaar geleden bij Basisschool De Touwladder het Kidsevent plaatsvond. Een jaartje later werd het succes van het debuut nog eens herhaald. En nu, anno 2018, trok op een nóg betere locatie, het Kidsevent nog meer kinderen uit de hele gemeente. ,,Dit is een perfecte plek voor dit evenement", zegt Ambrosius zichtbaar genietend bij het zien van de bruisende activiteiten. Achter haar komt een meisje breed lachend abseilend aan een touw uit een boom naar beneden.

Rondom het grote podium staan vele tientallen kinderen en ouders opgesteld. De danskunsten bewonderend van de jongste basisschoolleerlingen. Verderop, bij de Zeskamp gaat het er eveneens serieus aan toe. De 11-jarige Rens van Rozendaal pufte met zijn team De Snelle Rakkers bij de Zeskamp even na. ,,Echt leuk!" was zijn eerste spontane reactie. Dat hij die bootcamp zo in zijn benen voelt, dat telde niet eens. Want, húp, op naar het volgende obstakel met zijn kluppie.