Honderdjarige Den Dungense harmonie Wilhelmina kan alle genres aan

Je waant je niet in een manege, in de Jacobahal, op deze voor Den Dungen gedenkwaardige zaterdagavond. Het is Harmonie Wilhelmina die de klok slaat. In een uitnodigende entourage zitten en staan meer dan duizend hoofdzakelijk Dungenaren. Grote panelen met historische harmoniefoto's markeren elk decennium van de voorbije eeuw, uniformen uit dezelfde episode in een vitrine. De harmonie blijft de bezoekers een hele avond lang met muziek die jong en oud weet te boeien.

Overtuigend

Wat harmonie Wilhelmina in haar mars heeft is ronduit indrukwekkend. Neem Mr. Blue Sky van het Electric Light Orchestra, gezongen door een kwartet met -natuurlijk - wortels in het jubileumdorp. Zó overtuigend instrumentaal begeleid door het Wilhelmina harmonie-orkest. Dat blijft zo, ook als even later het solo gezongen It's a Beautiful Day door de zaal klinkt. Weliswaar een geheel ander genre, maar al even bekwaam gespeeld.

Weer later, na Stairways to Heaven van Led Zeppelin, klinkt behalve stevig applaus ook bewonderend gefluit op de vingers. Van Clemens Smits (65) onder meer. Een favoriet nummer van weleer. ,,Werkelijk prachtig", zegt Smits, ,,om die veelzijdigheid van onze harmonie te horen." Dat 'onze' vraagt om een toelichting. ,,Wilhelmina is een belangrijke vereniging voor Den Dungen", vindt Smits, ,,Zij verbindt de mensen met de muziek. Ik ben er een fan van."

Meer dan liefhebber van Harmonie Wilhelmina is emeritus-pastor Van Beurden. Hij kent de harmonie inmiddels al 52 jaar. Van Beurden benadrukt de woorden van Smits en roemt de sfeer binnen de harmonie. ,,Wij beleefden in ons dorp vreugdevolle en dieptrieste momenten, die Wilhelmina op een warme of troostrijke manier muzikaal begeleidde. Dan zie je hoe waardevol een harmonie voor de dorpsgemeenschap is. Een bindende factor? O ja, absoluut!"

Oubolligheid

Verder ging het op de zaterdagavond. De slagwerkgroep nam haar plaats in voor het orkest. Mooi was het te zien dat veel gezichten door verbazing van uitdrukking veranderden. Na afloop van de muzikale hoogstandjes wist één van de slagwerkers die verwondering te verklaren. Rick van den Dungen (25), vanaf zijn achtste actief: ,,Wij krijgen hier volop de kans om ons te ontwikkelen. Dat is ook te merken aan de stukken die we spelen. Als ik de reacties zo zie, dan denk ik dat de harmonie en de slagwerkgroep het etiket van oubolligheid nu zeker en definitief kwijt zijn. Voor ons is het allemaal grandioos geslaagd!"

Als gesmeerd vervolgde de harmonie het bijzonder gevarieerde programma. Het publiek kreeg nauwelijks tijd te bekomen van weer een fraai gezongen en gespeeld lied of stuk. The Piano Man kwam voorbij, de gospel Go to Elijah, Radar Love van The Golden Earring, Uptown Funk van Bruno Mars. En ja, een Elvis-lookalike met een medley. Ongeacht de muziekkeuze, keer op keer was er dat fijne samenspel tussen zangers en de door Sef Pijpers bekwaam gedirigeerde harmonie.

Koninklijk

Als de avond al ruimschoots is gevorderd toont toehoorster en twintiger Ilse de Leijer haar waardering voor het gebodene. ,,Eerlijk gezegd heb ik niet zo veel met harmoniemuziek, maar wat ik hier hoor verrast me wel. Als Dungense wilde ik gewoon hier bij zijn met mijn vriendinnen. Ik ben blij dat ik dit meemaak." In de mooi aangeklede zaal gaan dan de handen weer op elkaar. Een nieuwe oogst na weer een oorstrelend stuk.