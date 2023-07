Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Sint-Michielsgestel

Den Bosch verwacht nog veel meer lijken uit de kast: ‘Mensen durven nu hun verhaal te doen’

DEN BOSCH - Het boek over onveilig werkklimaat bij de gemeente Den Bosch is voorlopig nog niet gesloten. ,,Er gaan nog meer dingen naar boven komen”, voorspelt wethouder Ralph Geers. ,,Laat ons die signalen krijgen, dan kunnen we er iets mee.”