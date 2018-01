Jan van Dijk (80) overleden: hij maakte het leven voor doofblinden over de hele wereld makkelijker

Jan van Dijk toonde, ook dankzij een studie Orthopedagogiek, vanaf 1962 een grote interesse in de zoektocht naar ontwikkelingsmogelijkheden van doofblinde leerlingen. Hij werd ertoe aangezet door de aanwezigheid van een doofblinde leerling in zijn klas én door de 'casus' Helen Keller (een doofblinde vrouw).

De kernboodschap van Jan van Dijk verwoordde hij bij een interview (Woord en Gebaar) als volgt: 'Hoop. Dat wil zeggen, voor alle doofblinde personen is het mogelijk de essentie van een goed leven te bereiken.' Waar een normaal kind de hele dag door leert van alles wat het ziet en hoort, daar zou het doofblinde kind dus eigenlijk moeten beschikken over iemand die 'vertelt' wat er in de wereld rondom hem gaande is, gedurende de gehele dag. Dat is waar Van Dijk voor stond. In zijn aanpak en benadering bleek Jan van Dijk een pionier.