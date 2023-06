Jet en Stefan wonen kleurrijk: ‘Vijftig tinten grijs? Wij hebben honderd tinten oranje’

Eeuwige rust, eeuwig onderhoud: op deze Joodse begraaf­plaat­sen ligt de geschiede­nis voor het oprapen

GEFFEN/OISTERWIJK - Eigenlijk mag er nog geen boom staan. Want zelfs een vallende tak zou de eeuwige grafrust op een Joodse begraafplaats kunnen verstoren. Maar eeuwige rust betekent ook eeuwig onderhoud. En wie draait daarvoor op, als de laatste begrafenis al tientallen jaren geleden is? ,,Sommigen zien het als een last, terwijl je juist op deze plek een geweldige geschiedenisles kunt vertellen.”