Jongen van 15 rijdt op verboden minibike in Gemonde

Jumbo Den Dungen gaat tijdje dicht voor verbouwing

2 mei DEN DUNGEN - Netty en Theo Rijkers doen nog even snel boodschappen bij de Jumbo in Den Dungen. Morgen (3 mei) om zes uur 's avonds gaat de winkel dicht voor een forse verbouwing. En het dorp heeft geen andere supermarkt. ,,Dus moeten we een tijdje naar het Mercuriusplein in Berlicum voor onze boodschappen", zegt Netty.