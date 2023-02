Jubileumoptocht in Gemonde lééft, ook al is de stoet wat kleiner

GEMONDE - Ook al is de jubileumoptocht in het 55-jarige Mullukzuipertjesland (Gemonde) korter dan normaal, toch zit de sfeer er goed in. ,,Het bouwen van de wagens kwam wat moeilijk op gang na corona, maar iedereen wilde het wel”, legt Stefan Bekkers van CV De Roesterkrabbers uit.

Dat is ook wel het geval bij CV Van de Kaart die een kleinere wagen heeft dan anders, maar die is niettemin de moeite waard: Lange Jan van de Efteling en de Sprookjesboom prijken op de kar. ,,Vorig jaar stonden we vier dagen in de kroeg en misten we dit echt”, zegt Frenk van Abeelen.

Overgangsjaar

De Efteling-heraut Stan van den Boom vult hem aan: ,,Ik denk dat dit een overgangsjaar is na corona. Volgend jaar loopt het vast weer goed!” Carnavalsgroep Dit is nou de Jeugd heeft juist een uitgebreidere wagen dan ooit. ,,Ze doen nu vijf jaar mee en dit is de derde wagen die ze hebben gebouwd”, vertelt Corine Vermeulen, moeder van twee deelnemers. ,,Ze zijn verdergegaan met de wagen van vorig jaar.”

Het resultaat mag er zijn met Super Mario en de veelzeggende titel ‘Dit jaar gaan we Level Up’. Loopgroep De Langste Weg heeft zelfs meer deelnemers dan anders, allemaal elfjes. ,,We bestaan elf jaar en hebben gevraagd of iedereen die ooit heeft meegedaan, wilde komen.” Het publiek wordt betrokken bij de Gimmese Honeymoon Quiz van Femke Klomp en haar ‘man’. ,,De hoofdprijs is een cruise over de Dommel.”

Ook politiek tijdens de optocht, met de landelijke wagen van CV Bakt d’r niks van: ‘Voor onze jonge boeren in spe, willen we een toekomst tussen het vee.’

Volledig scherm De Belle Bloazers. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

Volledig scherm De groep 'Al elf joar d'n langste' in de optocht van Gemonde. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius