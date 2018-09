Knokpartij in kroeg in Sint-Michielsgestel, vechtersbazen met wijkagent in gesprek

Ronald Admiraal uit Den Dungen geridderd

0:08 DEN DUNGEN - Ronald Admiraal (63) uit Den Dungen is vrijdagavond 21 september koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens een symposium in het Radboud UMC in Nijmegen ter gelegenheid van zijn afscheid.