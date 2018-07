Kringloopwinkel Jan Vink in Gestel mag op Genenberg blijven

Zomer vol zorg Bij Dierenwel­zijn­cen­trum In 't Veld is de vakantie al lang begonnen

16 juli HAAREN - Het toegangshekje van Dierenwelzijncentrum In 't Veld zwaait geregeld open. Baasjes die hun huisdieren brengen. ,,Luna kwispelde met haar staart", merkt Sabrina Grim uit Den Bosch op. ,,Denk dat de hond de geur herkende. Wij gaan op vakantie. Luna logeert in Haaren. Voor haar ook een uitstapje. Luna is een echte 'buitenhond'; kan hier op de weiden om de hokken rennen en spelen. Ze kreeg het even moeilijk bij het afscheid, maar zag onze hond net met een verzorger vrolijk naar binnen lopen."