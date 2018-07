Ludiek kunstenaarsprotest bij oude bieb van Den Dungen

DEN DUNGEN - Vier uur lang zaten Wiljo Hooijmans (56) en Marvin van de Vorstenbosch (25) - kunstenaars in nood - vanmiddag onder een blakerende zon vastgeketend aan een hekje bij het leegstaande pand Grinsel 19 in Den Dungen.

Nou ja, vastgeketend, is overdreven. Wiljo Hooijmans uit Den Dungen en Marvin van de Vorstenbosch, afkomstig uit Schijndel maar woonachtig in Den Bosch, hadden een ketting aan het hek vastgemaakt en hielden de ijzeren schakels vast. Hun protestactie was dan ook vooral ludiek bedoeld. Zij zijn allebei dringend op zoek naar atelierruimte en de oude bibliotheek, voorheen jongensschool, staat al zo'n vijf jaar leeg. En verpaupert even snel als de tijd verstrijkt.

,,De Grienselhof is groot, ideaal voor tientallen kunstenaars, ambachtslui en kleine ondernemers, ook al is het tijdelijk. Maar de gemeente doet niks", zegt Hooijmans. Hij staat bekend als de Engelenman in Den Dungen, vanwege de engelen die hij schildert. ,,Vijfduizend schilderwerken staan er in mijn huis. Dat is overvol. Ik slaap nu op de grond ergens tussen de doeken", zegt hij met groot gevoel voor dramatiek. Van de Vorstenbosch mag schuin tegenover de Grienselhof een kleine werkruimte gebruiken, bij onderneemster Annette Jacobs, omdat zij zich zijn ruimtenood aantrekt. Een eigen werkruimte kan hij zich niet permitteren.

Jacobs bedacht zo'n vier jaar geleden met collega-ondernemer Christel Heijmans, ook uit Den Dungen, een plan voor de Grienselhof, dat Hooijmans en Van de Vorstenbosch nu weer promoten. De ondernemers vonden toen geen weerklank bij de gemeente Sint-Michielsgestel. Die werkt aan een visie voor het monumentale pand, dat uit 1883 stamt, en omgeving (het dorpshart van Den Dungen) en wil zich tussentijds nergens op vastpinnen.

Ons kent ons

Hooijmans en Van de Vorstenbosch bedachten hun actie enkele dagen geleden. Zij zijn vanmiddag, maandag 23 juli, rond 13.00 uur gaan zitten, min of meer geboeid, midden tussen hun schilderkunst en een groot protestbord met daarop 'Eerste Hulp bij leegstand.' Passanten in de rustige straat reageren vriendelijk, er wordt volop gezwaaid. Ons kent ons in Den Dungen. Om 17.00 uur werpen zij de ketenen - puffend en zwetend - al even symbolisch af.

Het duo heeft vooraf geen ruchtbaarheid aan zijn protest gegeven. Zich vastketenen bij het gemeentehuis of het leegstaande Grienselhof kraken hebben de kunstenaars niet overwogen. Hooijmans: ,,We zijn geen wetsovertreders. We willen met de gemeente samen iets bereiken. We laten via sociale media nog wel weten wat we gedaan hebben. En we bezinnen ons op volgende speelse acties".

Passant Jan van Schijndel (76) is het helemaal mee eens met het protest: ,,Leegstand is doodzonde".

Drie maanden geleden bleek dat het nog anderhalf jaar kan duren voordat de gemeente Gestel haar plan rond heeft voor het gebied rond de Grienselhof. Daar wordt wel aan gewerkt, aldus een woordvoerder van de gemeente. Burgemeester Jan Pommer is vanmiddag bij de actievoerders langs geweest en heeft hen verteld dat de twee verantwoordelijke wethouders graag willen toelichten hoe het er voor staat met het plan voor deze locatie in het dorp. Dat willen ze na hun vakantie doen.

Volledig scherm De leegstaande Grienselhof in Den Dungen is een ideale, tijdelijke broedplaats voor kunstenaars en anderen, vinden Hooijmans en Van de Vorstenbosch. © Johan van Grinsven

Volledig scherm Achterzijde van de Grienselhof. Het monumentale pand stamt uit 1883, maar verpaupert snel, aldus de lokale onderneemster Annette Jacobs. Zij bedacht samen met Christel Heijmans jaren geleden al een plan voor de Grienselhof. Actievoerders Hooijmans en Van de Vorstenbosch promoten dat plan met hun actie vandaag. © Johan van Grinsven