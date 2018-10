Man belandt op motorkap auto na ruzie in Sint-Michielsgestel, vrouw rijdt gewoon door

Strandter­ras op Markt in Boxtel bij Le Temps Perdu

18 oktober BOXTEL - Dat de markt in Boxtel op de schop gaat is een gegeven. De werkzaamheden zijn in volle gang. Toen bleek dat ook het terras van Le Temp Perdu tijdelijk moest wijken en veranderde in de zandbak, hoefde eigenaresse Claire Wijnstok niet lang na te denken.