Man met tien buurtpreventieborden aangehouden in Sint-Michielsgestel

Jongste deelnemer ooit tijdens Torenproat in Gestel

29 december SINT-MICHIELSGESTEL - Bram van Hulten is de jongste deelnemer die ooit in de toren heeft plaatsgenomen in Bokkendonk (Gestel). De 21-jarige doet mee aan de negentiende editie van het torenproaten, in ontmoetingscentrum De Huif, op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari.