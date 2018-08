Manager Ruwenberg in Gestel weet van wanten met verwennerij

Het Pronkstuk Het pronkstuk: Reisver­slag uit 1950 van Museum Dovenonder­wijs

31 juli SINT-MICHIELSGESTEL - Elk museum heeft wel een pronkstuk. Deze week vertelt Piet Borneman over het pronkstuk van 'zijn' Museum voor Dovenonderwijs in de Jongenskapel van het voormalige Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel, nu Kentalis. Het pronkstuk is een reisverslag over pupillen die in 1950 naar Rome gingen.