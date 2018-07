Marloes van Rijswijk nieuwe gemeentesecretaris Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Via een omweg komt Marloes van Rijswijk-van Mook (33) terug naar Brabant. De nieuwe gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel is geboren in Den Bosch en opgegroeid in Maren-Kessel. Momenteel is ze secretaris-directeur van de gemeente Ameland. Ze treedt per 1 oktober in dienst in Sint-Michielsgestel.

Voor Marloes van Rijswijk betekent de overstap naar Sint-Michielsgestel een terugkeer naar Brabant, waar haar wortels liggen. De overstap naar Sint-Michielsgestel komt eerder dan gepland, zegt Van Rijswijk. ,,In de afgelopen maanden op Ameland hebben we gemerkt dat het vaak passen en meten was, met een jong kind, een man die hoofdzakelijk aan de wal werkt en een politieke realiteit die uiterste flexibiliteit vraagt van een secretaris. Ik hou van die dynamiek, maar mijn familie, waar ik altijd op terug zou kunnen vallen als het hectisch is, was ver weg. Dat was niet ideaal. Kennelijk ben ik een echt familiemens.”

Hartelijkheid

Dat zich zo snel al een alternatief zou aandienen, had Van Rijswijk echter niet kunnen vermoeden. ,,Deze baan kwam op mijn pad en dat was een kans die ik niet kon negeren. In Sint-Michielsgestel ervaar ik dezelfde hartelijkheid en gedrevenheid als op Ameland. Er liggen ook soortgelijke uitdagingen. Ik ben dan ook ontzettend blij met de kans die ik krijg in Brabant”, zegt Van Rijswijk.