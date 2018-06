Meedoen aan de Zwemvierdaagse in Sint-Michielsgestel: voor een medaille of voor de lol

Out Herlaer heeft weer een gracht rondom oude boerderij

15:43 SINT-MICHIELSGESTEL - De boerderij Out Herlaer uit 1850 heeft een oude 'metgezel' terug gekregen. Dat is de gracht die vroeger om de boerderij heen liep maar door de boeren van toen is dicht gegooid omdat er veel ongedierte in zat.