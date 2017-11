Melissa (22) is nu eigenaresse van beroemde snackbar 't Pleintje: 'Er komen nog elke dag New Kids-fans'

Je hebt op je 22ste al een eigen friettent. Is dat iets wat je altijd hebt gewild?

,,Ja, van kleins af aan al wilde ik dat. Toen ik een jaar of zes was, schreef ik al in vriendenboekjes dat ik frietboerin wilde worden. Vanaf mijn vijftiende werkte ik in deze zaak en dat heb ik altijd keileuk gevonden. Ik heb diploma's voor werk in de zorg en het onderwijs, maar dat werk haalt het voor mij niet bij de friettent. Vanwege alle bezuinigingen was de zorg toch niet wat ik wilde en ook het onderwijs vond ik minder leuk dan ik had gedacht. Hier krijg ik allerlei mensen in de zaak, ouderen, kinderen, gehandicapten. Dat vind ik mooi.''