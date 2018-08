Met 'Wie is hier nou de snackbar?' terug naar 't Pleintje, de friettent van New Kids

DEN DUNGEN - Deze zomer bezoeken we plekken in Brabant die een rol speelden bij het ontstaan van bijzondere kunstwerken. Deze keer cafetaria ‘t Pleintje, pleisterplaats van New Kids, de vijf hangjongeren uit Maaskantje.

De knoepert is uit de handel genomen. De belangstelling voor de enorme homp vlees op een stokje - de favoriete snack van de New Kids - is getaand. Het is tenslotte alweer zeven jaar geleden dat de uitvreters uit Maaskantje hun tweede (en laatste) film maakten.

Dus bestellen we op een zomerse avond in frietzaak ’t Pleintje een andere favoriet van de beruchte Brabanders: de crizly. Het blijkt een pittige combinatie van kip en gehakt, uiteraard ook op een stokje geprikt. Smaakt prima, net als de ruime portie goudgele friet. Niet te slap, niet te bruin. ,,Da’s goei spul, kut!”, zouden de New Kids hebben gezegd.

Maaskantje

De tv-sketches en twee films - Turbo (2010) en Nitro (2011) - zijn bedacht en geregisseerd door Steffen Haars en Flip van der Kuil. Zij lieten zich inspireren door de rondhangende jeugd in het dorp Maaskantje, tussen Den Bosch en Schijndel. Samen met enkele vrienden begonnen ze in 2007 met een serie op internet, de doorbraak kwam nadat tv-zender Comedy Central de belevenissen van de nietsnutten oppikte.

In de hoogtijdagen van New Kids was ’t Pleintje een bedevaartsoord voor fans van het werkschuw tuig dat alles deed wat God verbood. Zoals continu vloeken, vrouwen beledigen, de politie terroriseren, nergens voor betalen en kinderen aan hun lot overlaten. (Al hadden ze volgens Huub Smit alias Richard Batsbak wel degelijk hun grenzen. ,,Ik ga het woord ‘kanker’ niet gebruiken”, zei de oud-Eindhovenaar in 2011 in een interview met deze krant. ,,Dat vind ik te grof. We beseffen dat jongeren ons nazeggen. We kunnen onderling duidelijk aangeven: dit doen we wel, dat doen we niet.”)

Kidsmenu

De rust is inmiddels teruggekeerd rondom ’t Pleintje. Het enige attribuut dat nog naar de films verwijst is een groot plaatsnaambord van Maaskantje (hoewel de friettent zich eigenlijk in Den Dungen bevindt). Op de kaart staat een kidsmenu, maar dat blijkt gewoon een maaltijd voor kinderen. De hectische tijden, waarin hordes verklede New Kids-fans een eerbetoon aan ’t Pleintje kwamen brengen, zijn voorbij. Maar de zaak trekt nog vaak toeristen, op zoek naar de ‘roots’ van Richard Batsbak, Gerrie van Boven, Barrie Butsers, Rikkert Biemans en Robbie Schuurmans.

De drie dames achter de toonbank, onder wie eigenaresse Melissa van Hintum, lijken niet verbaasd als op deze augustus-avond een Duits stelletje binnenwandelt (de New Kids waren ook erg populair bij de oosterburen). Geduldig wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de diverse kroketten.

Omdat hun klanten overal vandaan komen, kennen de vrolijke personeelsleden alle regionale benamingen voor snacks. Bij ’t Pleintje kan de Amsterdammer zonder gevaar voor eigen leven een ‘patatje oorlog’ bestellen. En ondertussen wordt met liefde een gesprek gevoerd over de geneugten van piccalillysaus of jolige snacknamen als de lange lummel. Een jarig kind met papieren kroon op het hoofd mag een snoepje uitzoeken. Even overweegt uw verslaggever (op de achtergrond met zijn crizly, bakje friet en blikje cola) uit de anonimiteit te treden en te vragen of ze een Bounty in de frituur willen gooien. Uiteindelijk besluit hij de idyllische zomerse vakantiesfeer niet te verstoren met een New Kids-grap.

Verrekte mongol

De scène over de gefrituurde chocolade-kokosreep is niettemin legendarisch. De hoofdrolspelers zijn Henk -(de fictieve) snackbarhouder - en Gerrie van Boven, de ‘New Kid’ met de rossige snor, dito matje en het eeuwige shirt met reclame van Zaal-Overberg te Sint-Michielsgestel.

Gerrie: ,,Hoezo doede gij ’n broodje bakpao in de frituur met ’n Bounty erbij?” Henk: ,,Da doen we wèl zo!”

Gerrie: ,,Hillemaol nie, jonguh.”

Henk: ,,Wie is hier nou de snackbar, gij of ik!?”

Gerrie: ,,Jonguh, da hoort nie!”

Henk: ,,Moet ik anders die rooie d’r effe bij haole?”

‘Die rooie’ (een jongen met het syndroom van Down, ‘un verrekte mongol’ in het jargon van de New Kids) was in de sketches de schrik van Den Dungen en Maaskantje. Volgens de overlevering - door Henk in de wereld geholpen - beet hij ooit een Rottweiler in zijn nek op het pleintje bij sportzaal het Schotsveld. ,,Helemaol kapot!”

Groene Opel Manta

‘Die rooie’ is anno 2018 in geen velden of wegen te bekennen. Rondom het vredige Pleintje kun je tegenwoordig een kanon afschieten, iets dat de New Kids ongetwijfeld graag hadden gedaan. Vroeger werden hier massaal mensen op slapstick-achtige wijze overreden en crosste Rikkert Biemans met zijn groene Opel Manta met veel gebonk over de straatklinkers. Hier was ‘zonne grote vuurbal, jonguh’ (nadat het nabijgelegen tankstation in de hens ging) het gesprek van de dag. Net als het bombardement op Schijndel. Nu zit een gezin op het terrasje van ‘t Pleintje rustig te wachten op zijn bestelling. Waar ooit de anarchie heerste, voert de Nederlandse ordelijkheid de boventoon. Een fraai speelveld met baskets en voetbalgoals ligt te pronken in de zon, vlakbij het jeu de boules-baantje. De inspraakavonden over de aanleg ervan kunnen we er moeiteloos bij bedenken.