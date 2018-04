Modderbad voor motor na ongeluk in Sint-Michielsgestel

Aldi Sint-Mi­chiels­ges­tel gaat dicht

12 april SINT-MICHIELSGESTEL - De supermarkt Aldi in Sint-Michielsgestel is sinds deze donderdagmiddag gesloten. Het filiaal aan de Oude Schoolstraat in Gestel ondergaat een verbouwing van een week. Volgende week vrijdag 20 april is de supermarkt weer open voor klanten.