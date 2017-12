MRSA-onderzoek De Beemden levert nog één 'toevallige' besmetting op

Volgens directeur Ruud Broeksteeg van De Beemden gaat het waarschijnlijk om een medewerker die toevallig al drager was. ,,We hebben aanwijzingen dat de medewerker de ziekenhuisbacterie ergens anders heeft opgelopen. Het is namelijk een bacterie uit een andere familie."

Volgens Broeksteeg is statistisch één op de 400 Nederlanders drager van de MRSA-bacterie zonder dat hij of zij dat weet. Enkele weken geleden werd er MRSA bij twee cliënten en drie medewerkers van De Beemden geconstateerd. Eén van de bewoners heeft de bacterie waarschijnlijk in het ziekenhuis opgelopen. Volgens de directeur zijn de mensen met MRSA nog steeds onder behandeling." Rond de kerst weten we of zij de bacterie niet meer hebben."

Mensen met een zwakke gezondheid of verminderde weerstand kunnen door de MRSA een infectie oplopen. Dat kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bijvoorbeeld een wondinfectie, bloedvergiftiging en in een zeldzaam geval longontsteking zijn. MRSA reageert niet op de meeste antibiotica. Daardoor is er voor de bestrijding vaak zwaardere antibiotica met soms bijwerkingen nodig. Gezonde mensen lopen geen gevaar.

,,We zijn opgelucht", aldus de directeur van De Beemden. ,,Je hebt toch het gevoel dat je door het oog van de naald kruipt. Het kan grote gevolgen hebben. Vanmiddag is er nog een gesprek met de GGD en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ik denk dat we het onderzoek daarna kunnen afsluiten."