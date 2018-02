N279 brengt Berlicum niet was wenselijk was. Geen veertig procent minder verkeer door het dorp, maar slechts tien procent

Een tegenvaller voor de bewoners in het dorp Berlicum. Uit gisteren door het verkeersbureau Goudappel Coffeng gepresenteerde cijfers blijkt dat het verkeer op de doorgaande weg Hoogstraat-Sassenheimseweg richting Middelrode niet zo drastisch is afgenomen nadat de N279 tussen Veghel en Den Bosch is opgekrikt naar twee keer twee rijstroken.

Men had verwacht dat die afname van het (sluip)verkeer ongeveer veertig procent zou zijn. Ben Peters van Goudappel Coffeng meldde echter dat dit maar tien procent is. Dat blijkt uit tellingen die vorig jaar oktober zijn gedaan op de Hoogstraat en Sassenheimseweg. ,,Als het verkeer eenmaal gewend is aan de N279, zal dat cijfer wellicht nog wat beter worden. Maar het is nu zoals het is."

In de bomvolle zaal in Den Durpsherd in Berlicum werd Peters met regelmaat onder vuur genomen door dorpsbewoners. Verkeer is nu eenmaal emotie. Toch hield hij de zaal voor 8550 voertuigen per etmaal in 2013 is afgenomen naar 7800 voertuigen per etmaal in 2017. ,,Als je de crisisjaren mee telt, dan heeft de N279 dus wellicht een gunstiger effect dan de cijfers nu laten zien. Want de verkeersintensiteit groeit weer in de hoogconjunctuur van nu."