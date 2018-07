Nieuwe inwoners Gestel voelen zich al thuis bij de dorpspomp

De tweede 'Rondom de Pomp' werd gezellig druk. Met muziek en tromgeroffel haalde Sint-Michielsgestel zijn nieuwe inwoners in voor een hartelijk welkom. Eerst met een gastvrij en besloten samenzijn in de tent bij Toren 4. Kort daarop ging het in optocht onder de klanken van Happy days are here again, door Gestel United, naar het plein. Bert van Houten (75) woonde in Vught, Liempde en in het Belgische Oud-Turnhout, maar zegt sinds kort 'pas echt thuis te zijn': ,,In Gemonde, het dorp waar ik als muzikant op de kermis speelde. Daarna ben ik er al jaren betrokken bij allerlei activiteiten. Nu woon ik er met veel plezier. In een dorp waar mensen open staan voor elkaar, dat past wel bij mij."