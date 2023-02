Outdoor BSO Bolderburen: een lichamelijke verademing voor de mobieltjes-generatie

SINT-MICHIELSGESTEL - Kinderen zitten al vaak genoeg achter de gameconsole of plakken vast aan hun mobieltje. Daarom zijn ze in Gestel heel blij met een outdoor buitenschoolse opvang: kinderen rennen er wat af. Met pijl en boog schieten doen ze ook.

Het was een langgekoesterde wens van Bolderburen. Een nieuwe buitenschoolse opvang oprichten met een berg activiteiten in de buitenlucht. Nu is de vijfde locatie van Bolderburen vol in bedrijf: bij het scoutinggebouw op Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. De mobieltjes-generatie komt hier volop in beweging met sport, spel en bosactiviteiten.

Het is een apart gezicht op de velden van voetbalclub SCG'18, achter het scoutinggebouw van Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. Een stelletje jonge Robin Hoods staan er met maskers op het veld en schieten met pijl en boog zo ver als ze kunnen. Het is het spel archery tag, een soort kruising van paintball en trefbal, maar dan met pijl en boog. Met die geruststelling dat de punt van de pijl zacht en bol is. Dus kunnen de kinderen elkaar niet verwonden als ze wat later ook op elkaar mogen schieten.

Quote Een prachtige plek op Zegenwerp met heel veel mogelijkhe­den voor buitenacti­vi­tei­ten Nathalie Boonstra, Directeur Bolderburen

Directeur Nathalie Boonstra van Bolderburen kijkt genoegzaam toe hoe de kinderen er plezier aan beleven. ,,We zijn echt heel blij dat we het gebouw van Scouting Petrus Donders mogen gebruiken. Dit is een prachtige plek in Zegenwerp met enorm veel mogelijkheden voor buitenactiviteiten. We zijn de outdoor nu begonnen met kinderen vanaf acht jaar (grofweg groep 4). En we mogen het scoutinggebouw gebruiken op maandagen, dinsdagen en donderdagen.”

Bolderburen heeft twee BSO-locaties in Den Dungen bij de basisscholen Fonkel en de Wegwijzer, maar ook een bij de Touwladder in Gestel en een bij de Lambertusschool in Gemonde. ,,Inmiddels hebben we meer dan 600 kinderen in de BSO's. Dus was een vijfde locatie ook welkom. We zitten hier midden tussen de sportverenigingen. Zo ontstaan als bijna vanzelf contacten en samenwerking. Dan kun je de kinderen met voetbal, hockey, maar ook met het jeu de boulen van 't Dupke in aanraking brengen.”

Alternatief voor mobieltje, computer en Netflixen

Bolderburen koos met opzet voor een outdoor om zo kinderen meer te laten bewegen. ,,Ze zitten al vaak genoeg achter de game console, op de mobieltjes of zijn aan het Netflixen. Zegenwerp is een prachtig bosgebied. Ze spelen hier ook in de bossen, verstoppen zich onder pakken bladeren van de bomen en ravotten. Onze begeleiders Dirk Spee en Nick Vliegenthart hebben een sportopleiding en verzinnen voor onze BSO-kinderen elke keer nieuwe (sportieve) dingen. Maar misschien kunnen we ook met Natuurgroep Gestel leuke activiteiten opzetten in het bos.”

Het vervoer van en naar de outdoor-BSO op Zegenwerp, dat is wel een ding. ,,Maar ik geloof dat we dat prima hebben opgelost. Kinderen die dat van thuis mogen, fietsen vanuit school naar Zegenwerp. Ze krijgen van ons speciale veiligheidshesjes voor op de fiets. In andere gevallen maken we gebruik van taxibusjes om de kinderen van school naar de outdoor te brengen.”

Taxiritjes

Op dit moment doet een taxibedrijf dat nog. ,,Dat is best een dure oplossing. Maar wij vinden het belangrijk dat kinderen volop kunnen spelen. Want samen spelen is ook veel leren. Leren verliezen, samenwerken, noem maar op. Dan mag dat van ons wel wat kosten. Ideaal zou zijn als er vrijwilligers kunnen rijden. Maar dat is overdag wat moeilijker. Dus doen we voorlopig met taxibusjes.”



