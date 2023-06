Overwegend bewolkt weer in Sint-Michielsgestel vandaag

Hees­wijk-spits vliegt op en neer vanuit Portugal om voor lijfsbe­houd te spelen en met succes

Héél even werd het nog spannend voor Heeswijk, maar volgend jaar speelt de ploeg ‘gewoon’ weer in de tweede klasse. In de finale van de nacompetitie werd Merefeldia met 2-1 opzij gezet. Een teamprestatie, want de spits van Heeswijk pakte zelfs het vliegtuig terug vanuit Portugal voor de wedstrijd.