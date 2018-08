Plan voor dertien koopappartementen in Berlicum

Manager Ruwenberg in Gestel weet van wanten met verwenne­rij

14 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Hij kwam aan boord toen grote vis Philips wegzwom. Als interim. Zogenaamd dan, want twintig jaar later is Richard Jouvenaar nog altijd de general manager van De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En is hij aan Brabant al net zo verknocht geraakt.