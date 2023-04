Prominente Nederlanders in Gestel konden in de oorlog elk moment gefusilleerd worden: dorp blikt nu terug

’t Dupke uit Sint-Michiels­ges­tel viert vijfde landstitel jeu de boules

SINT-MICHIELSEGESTEL - Jeu-de-boulesvereniging ’t Dupke uit Sint-Michielsgestel is dit weekend voor de vijfde maal Nederlands clubkampioen geworden. De club kwalificeerde zich hiermee voor het 25ste Europa Cup-toernooi, dat in november in Frankrijk wordt gehouden.