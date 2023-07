Restauratie van Haanwijk krijgt nog kers op de taart: een historische tuin

met video Fietser komt lelijk ten val in Hees­wijk-Din­ther: zwaarge­wond naar het ziekenhuis

HEESWIJK-DINTHER - Een fietser is donderdagnacht rond 0.30 uur op de Meerstraat in Heeswijk-Dinther gevallen. Hij raakte zwaargewond en is naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht.