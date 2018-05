Robbert (19) uit Gestel redt bejaarden uit brandend huis en krijgt bedankje: 'Je hebt hun leven gered'

Robbert Roy (19) zag vorig jaar van een afstandje dat het dak van de woning in brand stond. Hij aarzelde geen moment, belde 112 en kwam zelf in actie. Nadat de kaartende dames in veiligheid waren gebracht ging hij zelfs nog terug de boerderij in om kostbaarheden zoals foto's van de familie veilig te stellen. Daarvoor is hij woensdag in het gemeentehuis dus onderscheiden.