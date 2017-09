Sint-Michielsgestel krijgt 'go' voor derde Samenloop voor Hoop

'Leerlingen kunnen gewoon in Den Dungen naar school'

18 september DEN DUNGEN - Een ouderpaar kwam een zeven weken oude baby inschrijven op basisschool de Fonkel in Den Dungen. Gealarmeerd over geruchten over een leerlingenstop. Die leerlingenstop is er inderdaad. ,,Maar paniek is niet nodig,'' zegt directeur Wilma Steenbakkers. ,,Tot nog toe konden we alle kinderen plaatsen.''