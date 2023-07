Stevige buien met een enkele keer onweer in Sint-Michielsgestel vandaag

Kinderboek over de bellende engel op de Sint-Jan: ‘Epische strijd tussen goed en kwaad’

DEN BOSCH - Een kinderboek maken over het standbeeld van de bellende engel op de Sint-Jan in Den Bosch; dat leek auteur Stephanie Biesheuvel een goed idee. Het boek komt in maart 2024 uit, dus de Bossche schrijft nu driftig aan het verhaal. Mét input van kinderen uit Den Bosch.