Lang parkeren aan banden op nieuw terrein in Gestels centrum, de rest volgt later

SINT-MICHIELSGESTEL - Wie vaak parkeert op het nieuwe parkeerterrein bij Hof van Overkerk voor een bezoek aan de Jumbo, Hema of Kruidvat in Sint-Michielsgestel, doet er goed aan de parkeerschijf in de auto te leggen. Op vrijdagen en zaterdagen is hier voortaan een blauwe zone.