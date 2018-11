Stijgende bouwkosten: MFA in Sint-Michielsgestel valt duurder uit dan 3,6 miljoen euro

De komst van ontmoetingscentrum De Huif, welzijnsinstelling Bint, de bibliotheek De Brenthof, het nieuwe jeugdhonk en een vrijstaand pand voor de harmonie bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel gaat duurder uitvallen dan 3,6 miljoen euro. Maar hoeveel is nog zeer ongewis.

Schaarste

Een en ander wordt duidelijk door vragen die verschillende politieke partijen in Sint-Michielsgestel aan verantwoordelijk wethouder Lianne van der Aa hebben gesteld. ,,De 3,6 miljoen euro zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Dat komt alleen al door de prijzen van bouwkosten die maar blijven stijgen door de schaarste in de bouw."

Met name de Plaatselijke Politieke Alliantie en de Gestelse Coalitie willen nadrukkelijk weten hoeveel de nieuwe multifunctionele accommodatie duurder wordt dan het budget van 3,6 miljoen dat de raad beschikbaar heeft gesteld.

Duidelijkheid

,,Wij lezen in de begroting dat dit wel eens vijftien tot twintig procent duurder kan worden", zegt Bert van Druenen (PPA). Ook Frans den Otter (Gestelse Coalitie) maakt zich ongerust. ,,Wanneer kan de wethouder duidelijk maken hoeveel het wordt?"

Wethouder Lianne van der Aa vertelt dat er druk wordt gerekend aan de plannen. ,,Ik denk dat we in december een voorstel in de raad kunnen brengen met de cijfers er bij. We moeten ook nog apart kijken naar licht en geluid in de multifunctionele accommodatie. En wellicht extra voorzieningen voor het parkeren in de omgeving van het gemeentehuis. Ook dat kost geld."

Wethouder Ed Mathijssen valt zijn college Van der Aa bij: ,,We moeten het nu in een keer goed regelen. Dan kan het nieuwe MFA in het gemeentehuis een goede start maken als ze in maart 2019 hier begint."

50.000 euro