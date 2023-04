Twee paarden vallen in de sloot in Berlicum, trekken huifkar en bestuurder mee het water in

Theo Danen is duizend­poot én verzame­laar: ‘Ik heb het vast van mijn vader, die kon ook al niks weggooien’

BERLICUM - De lijst van dingen die hij doet of heeft gedaan is bijna onuitputtelijk. Theo Danen (79) uit Berlicum is een ware duizendpoot. Touwslager, historisch verhalenverteller, heemkundige, motor achter de restauratie van Molen ter Steen en de terugkeer van vooroorlogse eenroeders (hooimijten). Dit najaar gaat zijn grote schuur één keer open als museum. Want iets weggooien? ,,Da’s niks voor mij. Eeuwig zonde.”