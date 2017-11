Tweede Gestelse quiz met record aantal teams daagt deelnemers flink uit

Opvallend daarbij was onder meer de coördinatenvraag. Deze behelsde drie evenementen van de afgelopen maanden in het dorp. Daarbij zijn coördinaten weergegeven die de Quizdeelnemers konden achterhalen via Facebook. Na ontdekking dienden de ploegen (vaak een tweetal personen) de toren te beklimmen om van bovenaf een letter te ontdekken.

Hulplijn

Zo vereiste de gezellige avond van oplossen van opdrachten behalve veel energie en kennis ook vindingrijkheid bij de deelnemers. Want hoe weet je nou hoe lang het duurt eer een sloopkogel een bepaalde muur kan slechten? ,,Wij schakelen een hulplijn in, we gaan dus bellen met iemand die veel van natuurkunde weet", verklapte een deelnemer. Zo volgden vele, vele vragen meer.