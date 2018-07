Uitslaande brand bij Top1Toys in Den Dungen, waterleiding door blussen gesprongen

Marloes van Rijswijk nieuwe gemeentese­cre­ta­ris Sint-Michiels­ges­tel

15:34 SINT-MICHIELSGESTEL - Via een omweg komt Marloes van Rijswijk-van Mook (33) terug naar Brabant. De nieuwe gemeentesecretaris van Sint-Michielsgestel is geboren in Den Bosch en opgegroeid in Maren-Kessel. Momenteel is ze secretaris-directeur van de gemeente Ameland. Ze treedt per 1 oktober in dienst in Sint-Michielsgestel.