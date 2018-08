Veel schade aan oude gemeentehuis Sint-Michielsgestel door mislukte koperdiefstal

Schilderij­en overwoeke­ren het leven van de engelenman in Den Dungen

16 augustus DEN DUNGEN - Hoe moet het verder met Wiljo Hooijmans (56) uit Den Dungen? Er is nog amper ruimte in zijn huis. In de afgelopen elf jaar maakte hij vele duizenden schilderijen en zo'n vijfduizend ervan staan of liggen bij hem thuis. Overal rijen en stapels schilderijen. Alles wordt overwoekerd door kunst, zelfs zijn bed. Hooijmans slaapt daarom op een matras op de grond.