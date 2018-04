Vijfdeklassers ontdekken de kracht van muziek

SINT-MICHIELSGESTEL - De gezichten strak gespannen, de ogen richting dirigent of slawerkinstructeur. Instrument in de aanslag. 125 vijfdeklassers uit Sint-Michielsgestel toonden gisteren bij 'Groep 5 in Concert' in De Huif hun stevige ontwikkeling in muzikale vaardigheden. Resultaat van een krachtig, goed voorbereid initiatief tussen Harmonie Sint-Michaël en de drie lokale basisscholen. De groepvijvers konden gloriëren.