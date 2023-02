Vroeger zat Nick zeven dagen per week tussen de varkens, nu organiseert hij boot- en fietstochten

De routinier van BMC stopt er na dit seizoen helemaal mee: ‘Ik ben te competi­tief, dat weet ik van mezelf’

Bij vierdeklasser BMC is Richard de Laat (34) een ware maestro tussen de jonkies. De middenvelder, die in het zaterdagvoetbal nog in de eerste klasse speelde, is bezig aan zijn afscheidstournee. Dat doet hij niet verrassend bij de club waar hij zo'n vijftien jaar geleden debuteerde.