Vuurwerkluwe hondenpensions zitten tjokvol tijdens jaarwisseling

Helemaal gek wordt Guus van vuurwerk. ,,Daar is-ie echt panisch voor. De hele dag blaffen’’, vertelt Theo Klomberg uit Den Bosch over het grote zwarte gevaarte - een kruising Berner Sennen-Newfoundlander - dat hij net heeft binnengebracht bij Dierenvakantieboerderij De Lofert. Daar in het Berlicumse buitengebied, binnen de muren van de goed geïsoleerde dierenopvang, blijft Guus tot en met dinsdag. ,,Het is leuker als hij er bij is tijdens de jaarwisseling, maar voor hem is dit beter. In januari mag-ie gezellig mee op vakantie.’’