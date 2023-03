Wandelen door de historie van buurtschap Halder

Het gebied rondom Museum Romeins Halder heeft een oppervlakte van ongeveer een vierkante kilometer. Het bevat een schat aan geschiedkundige vondsten, restanten en invloeden van eeuwen geleden. Veenman en Van den Brand vertellen in ongeveer anderhalf uur een samenhangend verhaal over het historische belang rondom het vroegere kasteel Herlaar.

Ze zijn in diverse bronnen gedoken en met plezier vertellen ze hun verhaal aan belangstellende wandelaars. Over het ontstaan van de nieuwe wandelingen zegt Jan Veenman: ,,Nadat het museum in 2017 op Haanwijk werd gehuisvest, wilde het bestuur verbinding maken met de directe omgeving, alsook met de geschiedenis hiervan. Het museum zelf bood daartoe fysiek niet de mogelijkheden. Zo ontstond de idee om een cultuurhistorische wandeling op te zetten.”

Reis door de tijd

Tijdens de tocht is er ruime aandacht voor de Romeinse periode. Veenman adviseert de wandeling te combineren met een bezoek aan het museum. ,,Als je binnen hebt gekeken, snap je buiten in Halder beter wat je ziet.”

De reis door de tijd, van de laatste ijstijd tot heden, staat steeds in relatie met oude buurtschappen als Haanwijk, Ruimel, Halder, Gestel en Gemonde. De wandelaars kunnen, volgens Van den Brand ‘een heel klein beetje proeven hoe het 2000 jaar geleden was’.

Onderweg houden de twee gidsen regelmatig halt, bij ‘nieuwe’ oude vindplaatsen, voor uitleg over het beekdallandschap, over de historische dijkjes of eeuwenoude bomen. En natuurlijk gaat het over kasteel Oud-Herlaar en Nieuw-Herlaar, over de molens, en de belastingen die werden geheven.

Literatuuronderzoek

Hoe de twee gidsen aan hun informatie kwamen, beschrijft Peter van den Brand: ,,Op basis van literatuuronderzoek, speuren op internet en het voeren van gesprekken kwam deze wandeling tot stand. Een strikte taakverdeling hadden Jan en ik niet, maar Jan hield zich, als grafisch ontwerper, bezig met het kaart-, foto- en overig beeldmateriaal en ik wat meer met de teksten.”

De cultuurhistorische wandeling is elke tweede zondag van de maand, vanaf 13.30 uur. het vertrek is aan het Museum in Haanwijk. Groepen kunnen op afspraak terecht: reservering@romeinshalder.nl