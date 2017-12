Wie zorgt er voor jonge mantelzorgers? 'Mensen vragen vaak alleen hoe het met papa is'

SINT-MICHIELSGESTEL - Zoals ieder jaar reikt welzijnsorganisatie Bint de mantelzorgwaardering uit aan jonge mantelzorgers. Een mooie manier om hen in het zonnetje te zetten, maar is een cadeaubon wel genoeg?

Door de bezuinigingen in de zorg wonen zieke mensen vaker thuis. Daardoor zijn er automatisch meer mantelzorgers. Bij welzijnsorganisatie Bint zijn ruim 800 mantelzorgers bekend in de gemeente Sint-Michielsgestel, waaronder veertig jongeren. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, denkt Lenie Schoones, sociaal werker bij Bint. ,,Mantelzorgers herkennen zich vaak niet in dat woord. Ze vinden het normaal dat je voor een naaste zorgt."

Quote Je zorgen maken is veel zwaarder dan een keer stofzuigen Laurie van Grinsven, jonge mantelzorger Zijden draadje

De Gestelse zussen Laurie (22) en Fleur (20) van Grinsven zijn twee van die jonge mantelzorgers. Zij zorgen al zeven jaar mee voor hun vader Leo (59). Een onbekende ziekte tast zijn zenuwen aan, waardoor hij constant pijn heeft. Lopen kan hij bijna niet. ,,De eerste jaren hielpen wij ook met persoonlijke verzorging. Nu nemen we vooral veel huishoudelijke taken van mama over. Al is je zorgen maken veel zwaarder dan een keer stofzuigen. Papa’s leven heeft al een paar keer aan een zijden draadje gehangen. Als hij acuut naar het ziekenhuis moet, gaan wij mee. De volgende dag moet je dan wel weer gewoon naar school.”

Buitenshuis praten ze er liever niet over. Laurie: ,,Ik ben blij als ik er even niet aan hoef te denken. Ik ben liever niet het meisje met de vader in de scootmobiel. Mensen die het weten, vragen vaak alleen hoe het met papa is. Ik voel me vaak niet gezien. Het zou fijn zijn als er af en toe iemand langs zou komen om te vragen hoe het nou met mij en Fleur is.”

Projectgroep

De mantelzorgwaardering, een geldbedrag in cadeaubonnen, zet jonge mantelzorgers zoals Laurie en Fleur even in het zonnetje. Maar een bon is ook niet alles als je thuiszit met een ziek familielid. Bint is daarom een projectgroep gestart die de jongeren en hun behoeften in kaart brengt. Daaruit ontstond dit jaar bijvoorbeeld een feestavond voor de mantelzorgers en een whatsappgroep, waarin ook twee sociaal werkers zitten.