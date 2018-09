Wijkdag Theereheide en Halder voor meer verbinding tussen bewoners

De zonovergoten Wijkdag Theereheide en Halder gister trok meteen behoorlijk veel bezoekers. Het evenement vond plaats op het Campanulaplein en was georganiseerd door WijkPlein Theereheide. ,,Het idee voor de Wijkdag is ontstaan omdat de mensen de donkere ruimte van Bakkie Welkom saai vinden", aldus medeorganisator Margot van Hal. ,,We bedachten dat we meer bekendheid moeten geven aan alles wat hier te doen is. Dus we hebben inwoners, clubs, bedrijfjes en organisaties uit de wijk gevraagd om zichzelf te presenteren. Zo komt Willy Hensen nu elke week in Bakkie Welkom lesgeven in mandalatekenen. Het belangrijkste is dat er meer verbinding tussen de wijkbewoners ontstaat. Daarnaast horen we graag als mensen ideeën of plannen hebben."